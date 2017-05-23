Участники свадебного кортежа в Нижневартовске устроили стрельбу

В Избранное

Скопировать

Нижневартовск, 23 мая. Очевидцы сняли на видео и выложили в Интернет ролик, в котором отчетливо слышна пальба из огнестрельного оружия, звучавшая из машин свадебного кортежа в Нижневартовске.

Свидетелями столь необычного проявления бурной радости стали жители домов по улице Интернациональной. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления МВД Ольгу Абмайкину, не исключено, что в инциденте участвовали выходцы из Северо-Кавказского региона.

Полиция изъяла оружие и ведет проверку по факту произошедшего.