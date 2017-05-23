Два десятка лошадей сгорели при пожаре в конюшне в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 23 мая. Сильный пожар произошел в конюшне в Гатчинском районе Ленинградской области, в результате чрезвычайного происшествия погибло два десятка лошадей. Об этом сегодня сообщают в пресс-службе Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в конюшне, расположенной в деревне Большое Рейзино, поступило в 02.15 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 26 лошадей.

Сотрудникам МЧС понадобилось чуть больше двух часов, чтобы ликвидировать пожар. Также отмечается, что 15 животных удалось спасти.