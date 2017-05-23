Труп школьника с баллончиком нашли в Подмосковье

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Подольск, 23 мая. В подъезде одного из жилых домов подмосковного города обнаружили труп восьмиклассника без признаков насильственной смерти. Рядом с телом школьника лежал баллончик с освежителем воздуха.

Как сообщили телеканалу «360» в правоохранительных органах, 15-летнего подростка нашли через час после наступления смерти. Мальчик проживал вместе с родителями. Однако тело обнаружили не по месту его постоянного жительства.

В данный момент труп отправлен на экспертизу для установления причин смерти.