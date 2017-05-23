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Москва, 23 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко констатировала политическую деградацию Украины, а также отметила, что возобновить диалог с Киевом представляется крайне проблематичным из-за непредсказуемых действий властей страны.

Матвиенко отметила, что в последнее время становится все сложнее комментировать происходящее на Украине, потому что «набирает силу деградация политической системы страны».

«Проснувшись утром, не знаешь, какие новости могут прийти с Украины. Ведь действия её властей непредсказуемы», — отметила Матвиенко в беседе с корреспондентом газеты «Известия».

В качестве примера Матвиенко привела решение украинских властей о запрете георгиевских ленточек, прекращении вещания российских теле- и радиоканалов, наконец, запрет российских соцсетей. Эти действия властей, по мнению Матвиенко, грубо нарушают право украинцев на свободу слова и доступа к информации. И Европейский союз должен реагировать на это менее «вяло», подчеркнула сенатор.

Матвиенко отметила, что присутствие представителей Украины в межгосударственных структурах СНГ является чисто формальным, но свидетельствует о том, что Киев пока не готов окончательно обрубить связи с СНГ.