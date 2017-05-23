Украинцы поддержали создание национальной соцсети Ukrainians

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Киев, 23 мая. Украинские пользователи соцсетей поддержали создание национального сервиса Ukrainians, разработать который предложила команда программистов, проект получил более 66 тысяч голосов, свидетельствуют данные на веб-странице будущей соцсети.

После запрета на Украине российский соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», программисты из канадской компании StartupSoft предложили создать национальную соцсеть Ukrainians. Они объявили сбор подписей в пользу проекта, по данным веб-страницы будущей соцсети, за него проголосовало более 66 тысяч украинцев. В сообщении руководства проекта говорится, что после получения поддержки со стороны пользователей, разработка Ukrainians стартовала.