Украинцы поддержали создание национальной соцсети Ukrainians
Киев, 23 мая. Украинские пользователи соцсетей поддержали создание национального сервиса Ukrainians, разработать который предложила команда программистов, проект получил более 66 тысяч голосов, свидетельствуют данные на веб-странице будущей соцсети.
После запрета на Украине российский соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», программисты из канадской компании StartupSoft предложили создать национальную соцсеть Ukrainians. Они объявили сбор подписей в пользу проекта, по данным веб-страницы будущей соцсети, за него проголосовало более 66 тысяч украинцев. В сообщении руководства проекта говорится, что после получения поддержки со стороны пользователей, разработка Ukrainians стартовала.