Петербургский школьник получил «малую Нобелевскую премию» в Лос-Анджелесе

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Санкт-Петербург, 23 мая. Лауреатом Grand Award IV, так называемой «малой Нобелевской премии» степени, стал ученик лаборатории непрерывного математического образования, учащийся десятого класса, петербуржец Савелий Новиков. При этом на всемерном конкурсе научных и инженерных достижений учащихся Intel ISEF 2017 года юноша занял второе место.

Школьник представлял своей проект под названием «Обобщенные тождества Якоби и Якобиевы элементы группового кольца симметрической группы».

Обладателем премии Американского математического сообщества Special Award 3 степени стал одноклассник Савелия — Дмитрий Михайловский. Он выступал с проектом «Тождества Моноида Перкинса и Задача Тысячелетия», передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, в конце марта автор и исполнитель песен из США Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию, которую ему присудили еще в октябре 2016 года.