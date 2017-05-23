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Общество
Метро Москвы возглавил Виктор Козловский

Метро Москвы возглавил Виктор Козловский

11:09  23 Мая 2017
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Метро Москвы возглавил Виктор Козловский

Москва, 23 мая. Новым главой московского метрополитена стал Виктор Козловский. Ранее он занимал пост заместителя начальника столичной подземки. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале метро.

Информацию о назначении подтвердили и в пресс-службе метрополитена.На прежнем посту в ведении Козловского находился эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий.

Его предшественник Дмитрий Пегов перешел на работу в ОАО «Российские железные дороги».

Алексей Громов
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