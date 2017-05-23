Дамаск: власти Сирии приняли капитуляцию более 2500 боевиков в районе Эз-Забадани

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Эз-Забадани, 23 мая. На юго-западе провинции Дамаск более двух с половиной тысяч боевиков сложили оружие и вернулись к нормальной жизни.

Источники в Дамаске сообщают, что сирийские власти придерживаются стратегии достижения национального примирения и восстановления безопасности на территории САР. Отмечается, что в районах Эз-Забадани и Мадая урегулирован правовой статус 2640 боевиков, которые согласились сдаться правоохранительным органам.

Бывшие боевики сложили оружие и вернулись к мирной жизни. Правительство готово предоставить им возможность защищать страну от террористов в рядах Сирийской арабской армии.