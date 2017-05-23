Российские компании будут отвечать за утечку данных клиентов

В Избранное

Скопировать

Москва, 23 мая. Депутаты Госдумы одобрили к принятию в первом чтении поправки в КоАП и закон «О персональных данных», согласно которым компании обяжут отвечать за утечки данных клиентов.

Как пишет «Парламентская газета», недобросовестные сотрудники компаний «сливают» данные своих клиентов телефонным и интернет-спамерам, которые начинают назойливо предлагать различные услуги, например, процедуры в неизвестных салонах красоты или дорогие билеты на концерт.

«Мне с разных номеров постоянно названивают какие-то нахрапистые товарищи, которые представляются сотрудниками Департамента культуры Москвы. Недавно они предложили мне билеты на спектакль в театре, где я работаю. Разница была втрое от номинала. На вопрос, откуда взяли мои контакты, мямлят что-то невразумительное», — рассказала билетный администратор одного из театров Москвы.

После принятия поправок потоки спама могут стать значительно меньше. Операторов персональных данных обяжут информировать о любых утечках уполномоченный орган. В случае утечек ответственность за них будет нести компания.