Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Российские компании будут отвечать за утечку данных клиентов

Российские компании будут отвечать за утечку данных клиентов

11:22  23 Мая 2017
134

Российские компании будут отвечать за утечку данных клиентов

Москва, 23 мая. Депутаты Госдумы одобрили к принятию в первом чтении поправки в КоАП и закон «О персональных данных», согласно которым компании обяжут отвечать за утечки данных клиентов.

Как пишет «Парламентская газета», недобросовестные сотрудники компаний «сливают» данные своих клиентов телефонным и интернет-спамерам, которые начинают назойливо предлагать различные услуги, например, процедуры в неизвестных салонах красоты или дорогие билеты на концерт.

«Мне с разных номеров постоянно названивают какие-то нахрапистые товарищи, которые представляются сотрудниками Департамента культуры Москвы. Недавно они предложили мне билеты на спектакль в театре, где я работаю. Разница была втрое от номинала. На вопрос, откуда взяли мои контакты, мямлят что-то невразумительное», — рассказала билетный администратор одного из театров Москвы.

После принятия поправок потоки спама могут стать значительно меньше. Операторов персональных данных обяжут информировать о любых утечках уполномоченный орган. В случае утечек ответственность за них будет нести компания.

Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть