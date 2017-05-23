Путин о турнире по дзюдо памяти Рахлина: Важное и нужное дело

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Москва, 23 мая. Важным и очень нужным делом назвал президент России Владимир Путин проведение спортивных мероприятий, к которым относится и V Международный юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России А.С. Рахлина, стартовавший в Петербурге. На сайте Кремля опубликован текст приветственной телеграммы от главы государства в адрес организаторов, гостей и участников мероприятия.

«Отмечу, что проведение таких массовых юношеских мероприятий, каким по праву является ваш турнир, — важное и очень нужное дело. Ведь они приобщают молодежь к ценностям здорового и активного образа жизни, закаляют характер и волю», — говорится в телеграмме.

Президент особо отметил заслуги Анатолия Рахлина, назвав его выдающимся тренером, который воспитал целую плеяду талантливых спортсменов. Добавим, что к числу воспитанников именитого наставника принадлежит и сам президент РФ. Рахлин ушел из жизни 4 года назад, когда ему было 75 лет.