Путин отметил прогресс в отношениях России и Финляндии

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Москва, 23 мая. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Пятого российско-финляндского конгресса породненных городов, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что мероприятие проходит под знаком 100-летнего юбилея независимости Финляндии.

«В течение прошедшего века отношения между нашими странами складывались порой непросто, однако в последние десятилетия они носят по-настоящему дружественный, добрососедский характер», — отмечается в телеграмме.

Путин подчеркнул, что важное место в двусторонних отношениях занимают побратимские связи, которые объединяют 250 городов и дают возможность обмениваться опытом между властями, учебными и деловыми кругами, общественными организациями. Кроме того, активно создаются совместные проекты в научных сферах.

Президент выразил уверенность, что встреча участников Пятого российско-финляндского конгресса будет содержательной и послужит для дальнейшего развития межрегионального сотрудничества, а также укрепит доверие и взаимопонимание между Россией и Финляндией.