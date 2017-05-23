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Курды начали подготовку отряда «Езидские силы защиты»

Курды начали подготовку отряда «Езидские силы защиты»

10:38  23 Мая 2017
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Курды начали подготовку отряда «Езидские силы защиты»

Эрбиль, 23 мая. Подразделение «Езидские силы защиты» присоединилось к курдскому ополчению.

Силы пешмерга Иракского Курдистана начали подготовку бойцов «Езидских сил защиты», подразделение в 2015 присоединилось к курдскому ополчению. Представитель пешмерга Хейдар Шешу отметил, что новобранцам предстоит пройти пятинедельный курс военной подготовки.

Курды начали подготовку отряда «Езидские силы защиты»

На первом этапе курды подготовят 300 бойцов, они войдут в состав бригады №1, которая будет служить в езидском районе Синджар. Еще 300 новобранцев после обучения отправятся защищать Курдистан в составе пешмерга. Всего же запланирована подготовка 1000 бойцов «Езидских сил защиты».

#хейдар шешу
Алексей Громов
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