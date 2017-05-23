Курды начали подготовку отряда «Езидские силы защиты»

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Эрбиль, 23 мая. Подразделение «Езидские силы защиты» присоединилось к курдскому ополчению.

Силы пешмерга Иракского Курдистана начали подготовку бойцов «Езидских сил защиты», подразделение в 2015 присоединилось к курдскому ополчению. Представитель пешмерга Хейдар Шешу отметил, что новобранцам предстоит пройти пятинедельный курс военной подготовки.

На первом этапе курды подготовят 300 бойцов, они войдут в состав бригады №1, которая будет служить в езидском районе Синджар. Еще 300 новобранцев после обучения отправятся защищать Курдистан в составе пешмерга. Всего же запланирована подготовка 1000 бойцов «Езидских сил защиты».