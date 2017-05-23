Трамп проводит в Палестине переговоры с Аббасом

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Вифлеем, 23 мая. Президент США Дональд Трамп прибыл в Палестину Вифлеем и проводит переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом, эта третья встреча политиков.

Американский президент Дональд Трамп прибыл в Вифлеем через Иерусалим, миновав восьмиметровую бетонную стену. Здесь он встретился с лидером Палестины Махмудом Аббасом, известно, что президент США прибыл на встречу с палестинским коллегой без супруги и дочери Иванки с зятем. Напомним, что с момента вступления в должность, эта третья встреча Трампа и Аббаса.

В Белом доме отмечали, что 45-й президент намерен попробовать свои силы в миротворчестве и решить давний конфликт Израиля и Палестины. Известно, что накануне Трамп встретился с лидером Израиля и премьером Реувеном Ривлиным и Биньямином Нетаньяху, затем на пресс-конференции он отметил «множество обнадеживающих знаков» возможного мирного будущего в регионе.