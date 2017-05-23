Незаменимая «Плётка» — снайперская винтовка Драгунова

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Снайперская винтовка Драгунова — надежная, неприхотливая и достаточно точная — до сих пор состоит на вооружении Российской армии и является одной из самых массовых снайперских винтовок в мире.

Пройдя всю Великую Отечественную с легендарной «трехлинейкой» образца 1891/30 гг. (большинство) и самозарядной СВТ (меньшинство), советские снайперы к концу 50-х остались без оружия. Морально устаревшие «мосинка» и «светка» снимались с производства и вооружения. Замены им как-то не просматривалось. Вопрос, что называется, назрел и перезрел, когда военное руководство страны наконец-то вспомнило про «снайперки».

Не самая точная, зато скорострельная

Ранее в качестве снайперского оружия всегда использовались чуть доработанные винтовки гражданского или военного образца. Теперь же в СССР решили справиться с задачей наиболее кардинальным способом — сконструировать специально для снайперов самозарядную винтовку. Именно так сформулировало в 1958 году задание для конструкторов Главное Ракетно-Артиллерийское Управление (ГРАУ).

Почему именно самозарядную? Ведь продольно-скользящий затвор «мосинок» (он же — болтовой) делал оружие, по сравнению с самозарядной «светкой», проще, надежнее, а главное — более кучным на дальних дистанциях. Но, проанализировав расстояния, на которых приходилось «работать» советским снайперам в годы ВОВ, в ГРАУ пришли к выводу, что современный снайпер редко когда будет вести огонь по целям, удаленным более чем на 600 метров.

На столь небольшом расстоянии кучность самозарядных винтовок почти не отличалась от кучности винтовок с продольно-скользящим затвором. Зато по скорострельности «самозарядка» крыла «болтовку», как бык овцу. Вот так и родилась концепция новой советской снайперской самозарядной винтовки.

Помимо уверенного поражения целей первым же выстрелом на дистанциях в 600 метров обычным валовым 7,62-мм патроном, от новой «снайперки» требовалась надежность, сравнимая с АК, неприхотливость и простота. Последнее условие являлось более чем обоснованным, с учетом того, что в Советской армии снайперами должны были становиться обычные срочники в составе своего подразделения, а не действующие парами высококвалифицированные стрелки-профи.

В конкурсе на создание самозарядной снайперской винтовки приняли участие несколько именитых советских конструкторов-оружейников, но победа в конечном счете осталась за разработчиком спортивного оружия Евгением Драгуновым. Именно его 7,62-мм снайперская винтовка — СВД — после определенных доработок в 1963 году была принята на вооружение.

За характерный звук выстрела СВД получила в войсках прозвище «Плётка».

Убойно-спортивная конструкция

То, что Драгунов много времени посвятил разработке высокоточного спортивного стрелкового оружия, такого как принесшие немало медалей советским стрелкам винтовки ЦВ-50, МЦВ-50, «Зенит», «Стрела» и «Тайга», безусловно, отразилось и на облике его снайперского детища.

Эргономичный рамочный приклад с пистолетной рукояткой, съемная щека приклада, универсальная сетка оптического прицела со шкалой боковых поправок и дальномерной шкалой, светофильтр, выдвижная бленда, шаг нарезов ствола 320 мм, отличный баланс и многое другое в устройстве СВД — прямое следствие «спортивного» опыта Драгунова. Опыта, позволившего создать уникальное по своим характеристикам самозарядное снайперское оружие. Тот факт, что СВД и ее клоны до сих пор состоят на вооружении армий минимум 32 стран мира, включая Российскую, лишь подтверждает этот тезис.

Снайперское оружие — это комплекс, включающий не только винтовку, но и патрон, и оптический прицел. Первоначально СВД, созданная под стандартный «мосинский» 7,62-мм патрон «с закраиной», специального снайперского патрона не имела. Таковой был принят на вооружение лишь в 1967 году и сразу улучшил показатели кучности СВД, хотя и не до уровня «болтовок».

Однако введение в номенклатуру используемых снайперской винтовкой боеприпасов бронебойно-зажигательных пуль показало, что с ними рассеивание вырастает почти вдвое. Это было сочтено совершенно неприемлемым. «Вылечили» этот недостаток в 1975 году изменением шага нарезов ствола с 320 мм на 240 мм. Кучность стрельбы бронебойно-зажигательными пулями заметно выросла. Зато кучность стрельбы обычными и снайперскими боеприпасами просела на 25%. Это для СВД посчитали вполне терпимым, исходя из принципа «Пусть не в глаз, но в голову точно попадем!..»

Хотя разработанный для СВД оптический прицел ПСО-1 обеспечивал винтовке «паспортную» прицельную дальность в 1300 метров, реальный шанс первым же выстрелом поразить цель исчезал для большинства пользователей СВД уже на дистанции 800 метров. На большем расстоянии из СВД рекомендуется стрелять только по групповой цели, либо вести беспокоящий огонь. Впрочем, наиболее квалифицированные или, как вариант, наиболее везучие стрелки умудрялись неоднократно перекрывать «паспортные» ТТХ винтовки.

Так, например, в Афганистане и Чечне не раз фиксировались попадания из СВД первым же выстрелом в цель, удаленную от стрелка на 1000–1100 метров. Воевавший в Афганистане советский снайпер Владимир Ильин в 1985 году сумел из СВД «снять» душмана на дистанции в 1350 метров, а сальвадорский партизан в 1989 году из той же винтовки «завалил» одним-единственным выстрелом реактивный штурмовик.

Кроме штатного ПСО-1, на винтовке могли также устанавливаться ночные прицелы НСПУМ или НСПУ-3.

Как устроена винтовка

А теперь — маленький ликбез.

Снайперская винтовка Драгунова предназначена для уничтожения появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных одиночных целей. Винтовка является самозарядным оружием, что позволяет в случае необходимости вести огонь в высоком темпе со скорострельностью до 30 выстрелов в минуту. Прицельный огонь ведется одиночными выстрелами.

Устройство винтовки СВД напоминает устройство АК, что отразилось не только на ее внешнем виде. Например, автоматика в СВД действует по тому же «калашниковскому» принципу использования энергии пороховых газов, отводимых через боковое отверстие в стенке ствола.

Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора, начальное движение затвора немного страгивает назад гильзу для облегчения ее дальнейшего извлечения. Наличие у СВД газового регулятора обеспечивает стабильную работу автоматики в затрудненных условиях эксплуатации.

Затвор винтовки имеет три симметричных боевых выступа, запирающих канал ствола более надежно, чем у АК, и обеспечивающих стабильное положение затвора при выстреле, что способствует повышению кучности стрельбы. Винтовка оснащена флажковым предохранителем.

Надо отметить и сборку ударно-спускового механизма СВД в отдельном корпусе, укрепленном в ствольной коробке. Это заметно снижает нагрузку на упомянутый механизм при выстреле и увеличивает плавность движения курка.

На дульной части ствола винтовки крепится цилиндрический пламегаситель, имеющий пять продольных щелей. Конструкция и расположение этих щелей позволяют использовать пламегаситель в роли эффективного дульного компенсатора.

Цевье СВД имеет перфорацию для лучшего охлаждения ствола. Первоначально цевье изготавливалось из дерева. Позже дерево заменила сначала прессованная клееная фанера, а затем — пластик.

Согласно требованию ГРАУ, винтовка может комплектоваться штык-ножом от АК. В случае выхода из строя оптического прицела, стрелок может воспользоваться для наведения оружия на цель имеющимися у СВД штатными открытым секторным прицелом и регулируемой мушкой.

От СВД к СВК

К 2017 году, помимо базовой версии винтовки СВД, разработаны варианты СВДС (со складным прикладом и укороченным, но утолщенным стволом), СВУ (винтовка с компоновкой булл-пап), СВДК (крупнокалиберная 9,3-мм версия) и СВДМ (со съемными сошками и планками Пикатинни).

Также концерн «Калашников» для СВД и СВДС разработал специальный модернизационный комплект, в который входят: новый складывающийся приклад с регулируемой щекой, новая анатомическая рукоятка, новый предохранитель, накладка на ствольную коробку с планкой Пикатинни, новое цевье с возможностью крепления к нему сошек, прибор бесшумной стрельбы и магазины увеличенной емкости на 20 патронов.

Поскольку СВД, при всех своих «плюсах», несколько громоздка, в будущем ее может дополнить разработанная в 2016 году «Калашниковым» компактная самозарядная снайперская винтовка СВК.

Единственным в мире конкурентом по массовости в классе снайперских винтовок у СВД и производных от нее образцов оружия является лишь известная американская винтовка Remington 700 вкупе со своими многочисленными клонами.

С учетом всего вышесказанного, можно быть абсолютно уверенным, что проверенная в боях «Плётка» еще не один год будет верой и правдой служить России.