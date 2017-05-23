Сирия: режим тишины нарушался в провинциях Дамаск, Латакия, Хама и Даръа

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Москва, 23 мая. Ситуация в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, за сутки РФ зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Уточняется, что российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала за сутки девять нарушений режима прекращения огня; они происходили в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Латакия, Хама и Эль-Кунейтра. Вместе с тем, представители турецкой стороны зафиксировали всего два случая нарушения режима тишины, оба в Даръа.

Отмечается, что стрельба в основном производилась из стрелкового оружия и носила беспорядочный характер. Огонь открывали представители запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.