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Новости Сирии
Сирия: режим тишины нарушался в провинциях Дамаск, Латакия, Хама и Даръа

Сирия: режим тишины нарушался в провинциях Дамаск, Латакия, Хама и Даръа

10:42  23 Мая 2017
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Сирия: режим тишины нарушался в провинциях Дамаск, Латакия, Хама и Даръа

Москва, 23 мая. Ситуация в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, за сутки РФ зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ. 

Уточняется, что российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала за сутки девять нарушений режима прекращения огня; они происходили в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Латакия, Хама и Эль-Кунейтра. Вместе с тем, представители турецкой стороны зафиксировали всего два случая нарушения режима тишины, оба в Даръа. 

Отмечается, что стрельба в основном производилась из стрелкового оружия и носила беспорядочный характер. Огонь открывали представители запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»*. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Алексей Громов
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