Ученые: Звезда Табби снова изменила свою яркость

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Нью-Йорк, 23 мая. Астрономы заметили, что малоизученная звезда KIC 8462852 снова начала угасать. Обычно звезды постепенно меняют интенсивность своей яркости, однако скачки звезды Табби достигают 22%.

По словам астронома Джейсона Райта их Пенсильванского университета, все ученые мира должны внимательно следить за активностью звезды, чтобы получить ее спектр. Его коллега, Табита Бояджан, приводит график изменения яркости звезды за последние 16 дней. Оказывается, что процесс угасания еще не завершился. В данный момент все телескопы мира прикованы к загадочному светилу.

the newest light curve for #TabbysStar from LCO 0.4m scopes shows it has a complex shape. And its not over yet! @LCO_Global pic.twitter.com/wsIKK0JLJI — Tabetha Boyajian (@tsboyajian) May 21, 2017

Отметим, что звезда KIC 8462852 находится на расстоянии 1480 световых лет от Земли. Она расположена в созвездии Лебедя. Масса и радиус звезды в 1,5 раза больше показателей Солнца, передает New Inform.

Существует несколько объяснений мерцания звезды. Так, некоторые ученые считают, что вокруг светила кружат инопланетные корабли.