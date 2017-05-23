Оцепленный полицией вокзал «Виктория» может быть связан с терактом в Манчестере

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Лондон, 23 мая. Сотрудники полиции Великобритании полагают, что смертник, устроивший теракт на стадионе «Манчестер Арена», приехал в Манчестер на поезде, который следовал с железнодорожного вокзала «Виктория».

Напомним, ранее стало известно, что лондонский вокзал эвакуирован из-за бесхозной сумки. В настоящее время предмет осматривают.

Полиция Лондона сообщила, что проверила найденный на станции «Виктория» подозрительный предмет и установила, что он не представляет опасности.

В минувший понедельник на стадионе «Манчестер Арена» прогремел взрыв, жертвами которого стали 22 человека. Более 50 были экстренно госпитализированы. Полиция Манчестера установила, что за терактом стоит один смертник.

Сначала «Исламское государство»* (группировка запрещена в России) взяло на себя ответственность за взрыв, позднее стало известно, что ИГ* не брало на себя ответственность за теракт.

London News Search (Manchester attack: suicide bomber 'travelled by train to Victoria Station' ...) - https://t.co/c0IMhukFuk pic.twitter.com/XW8eQxVPDL — 1 London Net (@1LondonNet) May 23, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.