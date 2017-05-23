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Происшествия
Жительнице Зауралья, чьи дети погибли при пожаре, сократили срок

Жительнице Зауралья, чьи дети погибли при пожаре, сократили срок

10:45  23 Мая 2017  /обновлено: 10:49  23 Мая 2017
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Суд

Курган, 23 мая. Жительнице Курганской области, чьи дети остались одни и сгорели при пожаре, изменили приговор. Суд сократил срок отбывания наказания в колонии до года и 10 месяцев.

Курганский областной суд назначил жительнице Шатровского района, чьи дети погибли при пожаре, наказание в виде лишения свободы, сократив срок до одного года и 10 месяцев. Известно, что инцидент произошел в октябре 2016 года. Несовершеннолетние остались дома одни, произошло возгорание и дети отравились углекислым газом.

Ранее суд приговорил осужденную по статье о нарушении пожарной безопасности, что привело к смерти несовершеннолетних, к двум годам тюрьмы, пишет Ura.ru

Ирина Селезнева
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