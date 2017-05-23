Охранники из РЖД встанут на защиту метро Петербурга

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Санкт-Петербург, 23 мая. Стал известен основной кандидат на охрану объектов метрополитена Петербурга. Как сообщил источник ФАН в Минтрансе, это ООО «ЧОП «РЖД – Охрана», дочерняя структура ОАО «Российские железные дороги». В настоящее время ООО занимается охраной объектов, пультовой охраной, а также охраной порядка на массовых мероприятий и обеспечением внутриобъектового режима.

Согласно постановлению правительства, на метрополитене должны быть созданы группы быстрого реагирования, а так же обеспечение досмотра всех пассажиров на входе на объект. Пока метрополитен Санкт-Петербурга сам с этим не справляется, так как попросту не хватает кадров.

Кроме того, будет расширен штат предприятия, увеличено количество сотрудников МВД, вероятнее всего, будет заключен договор со сторонней организацией. сотрудники которой имеют соответствующую аттестацию. Поскольку именно в структуре РЖД есть такая организация, то она стала первым кандидатом на охрану метрополитена.