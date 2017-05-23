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Спорт
РФПЛ объявила, сколько бесплатного футбола достаточно для россиян

РФПЛ объявила, сколько бесплатного футбола достаточно для россиян

10:43  23 Мая 2017  /обновлено: 10:51  23 Мая 2017
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РФПО объявила, сколько бесплатного футбола достаточно для россиян

Москва, 23 мая. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) выступает за сокращение количества бесплатных трансляций матчей. По словам президента организации Сергея Прядкина, оптимальное количество – это два матча за тур. Сейчас на общедоступном канале были показаны около 100 матчей, то есть в среднем 3,3 матча за тур.

Прядкин заметил, что для пропаганды футбола это, конечно, это хорошо, но с точки зрения коммерции — это достаточно большое количество. «Считаем, что оптимальное количество — два матча за тур. Остальное болельщик, если он любит свою команду, может купить», — уточнил Прядкин в комментарии RNS.

По его словам, именно комбинированная модель, подразумевающая и платные, и бесплатные трансляции, является для РФПЛ оптимальной.
 

Ярослава Замысловатова
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