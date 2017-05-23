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Весь мир
Меркель: Исполненная горем и ужасом, я следила за событиями в Манчестере

Меркель: Исполненная горем и ужасом, я следила за событиями в Манчестере

10:39  23 Мая 2017
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Меркель: Исполненная горем и ужасом, я следила за событиями в Манчестере

Берлин, 23 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о решительной готовности Берлина к борьбе с угрозой международного терроризма. Она выразила слова соболезнования жителям Великобритании, которых затронула трагедия в Манчестере.

«Исполненная горем и ужасом, я следила за отчетами из Манчестера. Невозможно себе представить, что кто-то использует веселый поп-концерт, чтобы убить или серьезно ранить так много людей. Люди в Великобритании, я заверяю: Германия поддерживает вас», — говорится в сообщении канцлера.

Она подчеркнула, что после произошедших события Германия с еще большей решимостью готова вести борьбу против терроризма. 

Напомним, трагедия в Манчестере произошла накануне вечером во время выступления певицы Арианы Гранде. Концерт проходил в комплексе «Манчестер Арена».

Меркель: Исполненная горем и ужасом, я следила за событиями в Манчестере

Полиция пока официально не квалифицировала случившееся. По предварительной версии, это был теракт. Он унес жизни 22 человек. Среди погибших были дети. Порядка 50 человек получили ранения различной степени тяжести. 

#меркель #гранде
Алексей Громов
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