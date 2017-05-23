Меркель: Исполненная горем и ужасом, я следила за событиями в Манчестере

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Берлин, 23 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о решительной готовности Берлина к борьбе с угрозой международного терроризма. Она выразила слова соболезнования жителям Великобритании, которых затронула трагедия в Манчестере.

«Исполненная горем и ужасом, я следила за отчетами из Манчестера. Невозможно себе представить, что кто-то использует веселый поп-концерт, чтобы убить или серьезно ранить так много людей. Люди в Великобритании, я заверяю: Германия поддерживает вас», — говорится в сообщении канцлера.

Она подчеркнула, что после произошедших события Германия с еще большей решимостью готова вести борьбу против терроризма.

Напомним, трагедия в Манчестере произошла накануне вечером во время выступления певицы Арианы Гранде. Концерт проходил в комплексе «Манчестер Арена».

Полиция пока официально не квалифицировала случившееся. По предварительной версии, это был теракт. Он унес жизни 22 человек. Среди погибших были дети. Порядка 50 человек получили ранения различной степени тяжести.