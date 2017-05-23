Личный самолет Элвиса Пресли выставлен на аукцион за миллионы долларов

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Вашингтон, 23 мая. Последний самолет Элвиса Пресли будет продан на аукционе в субботу, 27 мая. Бизнесджет Lockheed Jetstar выставлен в калифорнийском аукционном доме GWS Auctions.

Эксклюзивный самолет с интерьером в красно-золотой гамме, бархатными креслами и ковром был выпущен по заказу Пресли в 1962 году. Более 30 лет он простоял на парковке в Нью-Мексико. С лайнера сняты двигатели. Первоначальная цена лота составит 2–3,5 млн рублей, пишет газета «Известия».

Ранее на аукционе за 205 тысяч долларов была продана бриллиантовая брошь Пресли в виде подковы. Музыкант надевал ее на выступление на концерте Aloha from Hawaii, сообщает телеканал 360.