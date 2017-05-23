Сирия сегодня: САА противостоит ИГ на востоке провинции Алеппо, Анкара недовольна сотрудничеством США с курдами

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Сирия, 23 мая. Сирийская арабская армия (САА) теснит боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Анкара считает ошибкой поставки США оружия курдским вооруженным формированиям. В ООН положительно оценили так называемые зоны деэскалации в Сирийской Арабской Республике (САР). Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

ИГИЛ* несет потери

По информации сирийских средств массовой информации, САА в ходе наступательной операции захватила сахарный завод под Алеппо. Тем самым сирийская армия подавила последний очаг сопротивления террористов «Исламского государства»* в восточной части провинции Алеппо.

Сообщается, что Сирийская арабская армия в ходе боестолкновений освободила населенный пункт Аль-Хамра, а также взяла под свой контроль сахарный завод, который был важным стратегическим пунктом «Исламского государства». Отметим, что военная операция проводилась при активном участии дивизии сирийского спецназа «Тигры», которые ранее проявили себя в боях в районе древней Пальмиры.

Турки против

По словам турецкого посла в Соединенных Штатах Сердара Кылыча, решение Вашингтона начать поставки вооружений курдским формированиям — стратегическая ошибка. Он отметил, что американские партнеры называют это «краткосрочной акцией» и «тактическим решением».

Напомним, переговоры президента США Дональда Трампа и лидера Турции Тайипа Эрдогана, которые состоялись на прошлой неделе в Вашингтоне, прошли на фоне серьезных противоречий. Отношения двух государств обострились в связи с недавним решением Трампа поставлять вооружение сирийским курдским формированиям, которые ведут противостояние с боевиками «Исламского государства». По мнению Анкары, сирийские курды напрямую связаны с запрещенной на территории Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую и в Анкаре, и в Вашингтоне считают террористической.

ООН одобряет

Как заявил специальный посланник Организации Объединенных Наций в Сирии Стаффан Де Мистура, установленные зоны деэскалации в отдельных районах САР привели к значительным переменам ситуации к лучшему для мирных сирийцев. По его словам, удалось серьезно снизить уровень насилия, включая воздушные бомбардировки, в большинстве областей. Он отметил, что многие районы Сирии возвращаются к мирной жизни.

Однако, несмотря на объявленный в конце прошлого года режим прекращения огня и созданные недавно зоны деэскалации, поступают сообщения о боестолкновениях между правительственными силами и так называемой «умеренной» оппозицией. Бои идут в районе провинций Хомс, Хама и Дамаск.

Напомним, что в минувшее воскресенье Хомс покинула последняя группа террористов и членов их семей, которые отказались сдавать оружие и вернуться к мирной жизни. Официальный Дамаск при содействии общественных организаций предоставил боевикам безопасный коридор, они были эвакуированы в провинцию Идлиб. Таким образом, правительственные силы полностью взяли под свой контроль город Хомс (третий по величине населенный пункт в САР).

* Организация запрещена на территории РФ.