Лишенный приза из-за гражданства РФ программист рассказал, что его расстроило

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Москва, 23 мая. Российский программист Владимир Игловиков занял второе место в британском конкурсе разработчиков Data Science Challenge в категории Deep Learning, однако не получил положенный ему денежный приз в размере 12 тыс. долларов из-за своего гражданства. Но расстроило его вовсе не это, признался программист.

Игловиков рассказал, что читал правила конкурса и видел, что граждане стран, рейтинг проникновения коррупции в которых составляет менее 37 включительно по методике Transparency International, не могут претендовать на денежный приз. Во время беседы с организаторами те заверили программиста, что эта дискриминационная мера носит временный характер, и правила в скором времени будут изменены. Однако этого не произошло.

Игловиков отметил, что решил участвовать в конкурсе из-за интересного задания, а не ради денежного приза, так что, не получив денег, не очень расстроился. Гораздо больше его расстроило то, правила носили дискриминационный характер.