Житель Калифорнии хотел продать секреты российской разведке, чтобы спасти жену

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Американец признался в том, что пытался продать секретную информацию государственной важности, якобы, российским спецслужбам.

Американское министерство юстиции сообщает, что информация, которой пытался торговать 49-летний инженер Грегори Аллен Джастис, содержала в том числе данные о технических особенностях военных спутников США.

В ведомстве рассказали, что Джастис работал подрядчиком на американское оборонное ведомство. В 2016 году он пытался продать конфиденциальную информацию о программном обеспечении, установленном на некоторых военных и коммерческих спутниках США, человеку, которого считал сотрудником российской разведки. На самом тот оказался агентом ФБР, работавшим под прикрытием.

Во время судебного заседания, которое состоялось 22 мая, инженер полностью признал свою вину. Джастис, который работал на минобороны США с 2000 года, занимаясь созданием спутников, пояснил, что на преступление пошел, так как ему нужны были деньги на лечение супруги, которая тяжело больна.

Теперь ему грозит до 35 лет лишения свободы. Сейчас он в одной из калифорнийских тюрем, где ожидает судебного вердикта. Приговор будет вынесен в сентябре этого года.

Это далеко не первый шпионский скандал в США. Федеральное агентство новостей вспомнило и другие громкие случаи.

Так, в 2016 году двое россиян — 27-летний Алексей Крутилин и 33-летний Дмитрий Карпенко – были обвинены в том, что при помощи американца российского происхождения Алексея Барышева пытались приобрести электронную технику, в том числе и оборонного назначения. В России возмущенно отреагировали на задержание россиян в США, расценив его как очередное нарушение договоренностей о правовой помощи и консульской конвенции. Тогда раскрутить шпионский скандал не удалось. Алексея Крутилина и Дмитрия Карпенко, приговорили к депортации, после того как они признали свою вину по одному из пунктов обвинения.

26 января 2015 года прокуратура южного федерального округа Нью-Йорка сообщила об аресте гражданина России, сотрудника нью-йоркского представительства одного из российских банков Евгения Бурякова. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям: незаконная работа на правительство России на территории США и сговор с этой же целью.

Эти же обвинения были предъявлены еще двум гражданам России, которые обладали дипломатическим иммунитетом – Игорю Спорышеву и Виктору Подобному. Они, якобы, совместно с Буряковым являлись сотрудниками Службы внешней разведки России.

Богатым на шпионские скандалы оказался для США 2012 год.

7 декабря по обвинению в шпионаже был задержан бывший военнослужащий морской пехоты США Роберт Хоффман. Он более 20 лет находился на военной службе и имел доступ к секретной информации. По версии следствия, 21 октября 2012 года он попытался передать секретные документы агенту ФБР, который работал под прикрытием, представляясь сотрудником российских спецслужб.

В прокуратуре США тогда особо подчеркнули, что на самом деле Россия не намеревалась получить эти сведения. А агент использовал принадлежность к российским спецслужбам только как «легенду».

О задержании восьми человек, которые делились сведениями о высоких технологиях с российской стороной, сообщили в ФБР 3 октября 2012 года.

Четверых из обвиняемых, которые имели как паспорта граждан России, так и США — Александра Фишенко, Александра Пособилова, Викторию Клебанову и Анастасию Дятлову – российский МИД признал гражданами нашей страны и пообещал им поддержку.

Всем были предъявлены обвинения в экспорте микроэлектронных деталей, которые находятся под строгим правительственным контролем ввиду их возможного использования во многих военных системах. Фишенко, Пособилова и Клебанову прокуратура посчитала «организаторами преступной схемы». Позже шестеро обвиняемых были отпущены под залог, за исключением Фишенко и Пособилова. Еще трое фигурантов находились в розыске. Через год одна из фигурантов дела, Виктория Клебанова, признала свою вину.

Участницей самого громкого шпионского скандала оказалась россиянка Анна Чапман. Уже в России на суде она дала показания о том, что сдал ее американским спецслужбам полковник СВР Александр Потеев. Он уже ранее был признан в нашей стране виновным в измене Родине и дезертирстве. В своих показаниях женщина дала понять, что действительно осуществляла разведывательную деятельность в пользу России на территории США.