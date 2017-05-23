Сирия: жертвами теракта в Хомсе стали два человека, примерно 40 ранены

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Дамаск, 23 мая. Жертвами подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в квартале Аз-Захра в городе Хомс стали два мирных жителя, еще 40 человек получили ранения.

Сегодня рядом со зданием энергокомпании в квартале Аз-Захра в Хомсе взорвался автомобиль начиненный взрывчаткой. По словам источника, жертвами теракта стали два человека, еще порядка 40 были ранены, пишет РИА Новости. Известно, что в южном предместье Дамаска был уничтожен автомобиль со смертником при попытке подъехать к КПП в квартале Сейида-Зейнаб. Еще один террорист планировал атаку, его задержали сирийские военные.