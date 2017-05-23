«Защитники» завоевывают китайский прокат

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Пекин, 23 мая. Первый отечественный блокбастер о супергероях «Защитники» собрал 2,2 миллиона долларов в китайском прокате. В первый день фильм получил почти 34 тысячи сеансов, в то время как в России их было только девять тысяч.

По словам продюсера фильма Гевонда Андреасяна, общие сборы «Защитников» превысили отметку в два миллиона долларов. Впереди фильм ждет прокат в Латинской Америке.

Самым кассовым российским фильмом в китайском прокате стал «Сталинград» Федора Бондарчука, которому удалось собрать за первые четыре дня проката 7,8 миллионов долларов. Однако сборы картины упали почти на 90% после первых показов, отметил аналитик Huaxia Film Distribution Co Станислав Демиденко в интервью газете «Известия».

В данный момент российские фильмы продолжают оставаться экзотикой для китайского зрителя. Они способны делать большие сборы только при хорошей рекламной компании, отметил Демиденко. В центре сюжета «Защитников» четверка супергероев из бывших советских республик, которые объединяются для противостояния общей угрозе.