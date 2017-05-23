Ирак: боевики ИГ казнили 18 человек в Хавидже

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Хавиджа, 23 мая. Боевики «Исламского государства»* ежедневно убивают жителей Хавиджи, сообщают местные источники.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) обвинили 18 человек в шпионаже в пользу правительственных войск Ирака, после чего некоторые из жертв были обезглавлены, другие убиты выстрелами в голову. Практически все казненные принадлежали местному племени Джобури, сообщает источник.

Шейх племени обратился к командованию иракской армии с призывом как можно быстрее освободить район Хавиджа, который расположен в 55 километрах от Киркука, от боевиков «Халифата». Он отметил, что террористы ежедневно казнят местных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ.