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Весь мир
Ирак: боевики ИГ казнили 18 человек в Хавидже

Ирак: боевики ИГ казнили 18 человек в Хавидже

10:15  23 Мая 2017
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Ирак: боевики ИГ казнили 18 человек в Хавидже

Хавиджа, 23 мая. Боевики «Исламского государства»* ежедневно убивают жителей Хавиджи, сообщают местные источники.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) обвинили 18 человек в шпионаже в пользу правительственных войск Ирака, после чего некоторые из жертв были обезглавлены, другие убиты выстрелами в голову. Практически все казненные принадлежали местному племени Джобури, сообщает источник.

Ирак: боевики ИГ казнили 18 человек в Хавидже

Шейх племени обратился к командованию иракской армии с призывом как можно быстрее освободить район Хавиджа, который расположен в 55 километрах от Киркука, от боевиков «Халифата». Он отметил, что террористы ежедневно казнят местных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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