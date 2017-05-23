«Мегафон» утешит пострадавших от сбоя абонентов бесплатным трафиком и кино

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Москва, 23 мая. «Мегафон» объявил о трех вариантах компенсации абонентам, пострадавшим в результате сбоя 19 мая. Сообщение об этом опубликовал в соцсети «Вконтакте» гендиректор компании Сергей Солдатенков.

Как следует из релиза, клиенты оператора смогут выбрать между 50-ю минутами голосовой связи + 1 ГБ трафика, 2 ГБ трафика или бесплатным просмотром одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ».

Ранее сообщалось, что сбой 19 мая стал крупнейшим за всю историю «Мегафона».