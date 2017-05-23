Рейнгольд о Перетурине: Он был эталоном, а сегодняшние комментаторы далеки от идеала

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Москва, 23 мая. Чемпион и обладатель Кубка СССР по футболу в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал, что смерть известного комментатора Владимира Перетурина — большая трагедия.

По его словам, Перетурин много болел на протяжении последнего времени. 75-летний Рейнгольд подчеркнул, что Перетурин был не только отличным комментатором, но и порядочным человеком.

«Он, прежде всего, был большим профессионалом. Во всем. Перетурин реализовал себя не только в качестве комментатора, но и как хороший футболист. В молодости играл против него, когда он выступал за ленинградское «Динамо». Комментатора лучше Перетурина у нас просто не было», — передает слова эксперта «Вечерняя Москва».

Бывший нападающий красно-белых отметил, что сегодняшние комментаторы далеки от идеала, и именно Перетурин стал бы для молодежи образцом и прекрасным наставником, добавив, что он был эталоном.

Напомним, что Владимир Перетурин скончался в прошедший понедельник в возрасте 78 лет за один день до своего дня рождения.