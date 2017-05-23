Взрыв на «Манчестер-Арена»: террористы воспользовались проколом спецслужб

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Взрыв на крупнейшем крытом стадионе Великобритании «Манчестер Арена», который вмещает 21 тысяч зрителей, унес жизни 19 человек, еще около 60 человек пострадало в результате взрыва и получило ранения различной степени тяжести. Взрыв прогремел после концерта американской певицы Арианы Гранде. Британская полиция рассматривает произошедшее как террористический акт.

По предварительной информации, российских организованных туристов среди пострадавших в результате взрыва в Манчестере нет.

Хроника событий

22 мая около 22:35 по местному времени в Сети стали появляться сообщения о том, что сотни зрителей в панике покидают концертный зал в центре Манчестера, после того как они услышали звук, похожий на взрыв. Некоторые очевидцы сообщили, что слышали два громких хлопка. Другие свидетели заявили об одном резком звуке.

Из последующих сообщений стало понятно, что взрыв произошел в фойе стадиона «Манчестер Арена» сразу после того, как Гранде закончила свое выступление и толпа зрителей скопилась возле выходов со стадиона. Сообщается, что на стадионе уже был зажжен свет, а певица покинула сцену.

Судя по всему, взрывное устройство сдетонировало в гуще людей и было начинено поражающими элементами. По заявлениям свидетелей, у пострадавших были «ранения как от шрапнели». Сразу после взрыва в толпе началась паника, зрители выбегали из всех выходов стадиона с криками и плачем. К счастью, последующих увечий в давке удалось избежать.

Одной из сопутствующих проблем террористического акта стал инфраструктурный коллапс в Манчестере. Большая часть общественного транспорта была парализована испуганной толпой, а близлежащий вокзал Виктория был эвакуирован и закрыт властями.

Таким образом, большая часть зрителей, значительную долю которых составляли подростки и несовершеннолетние, оказалась запертой на ночь в близлежащих к стадиону кварталах Манчестера. Отчасти ситуацию спасли местные жители, которые приютили часть нуждающихся, а также таксисты-манкунианцы, которые предлагали бесплатные поездки для тех, кто хотел добраться до дома.

Одной из первых отреагировала на произошедшее сама Ариана Гранде, еще ночью написав в своем твиттере: «Я разбита. От всего сердца говорю, что мне очень жаль. У меня нет слов». Согласно предварительным данным, следующие концерты Гранде в Лондоне, запланированные на 25 и 26 мая, могут быть отменены по моральным соображениям и в связи с вопросами безопасности. Под угрозой оказался и ее последующее турне в Бельгии, Польше, Германии, Швейцарии, Франции и других странах.

В настоящее время о механике самого теракта известно очень немногое. Согласно последним сообщениям, основной версией теракта является подрыв бомбы террористом-смертником, который совершил злодеяние в одиночку. Однако пока что не исключена версия и о дистанционной детонации бомбы.

Позже в парке неподалеку от стадиона был обнаружен еще один подозрительный предмет, после чего полиция произвела его контролируемый подрыв. Оказалось, что это была лишь чья-то брошенная в панике одежда.

Прямая и явная угроза

На настоящий момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракта в Манчестере. В силу того, что пока неясен и сам механизм взрыва, нет информации и о террористе. Если теракт — дело рук одиночки, то его тело еще надо опознать среди 22 погибших. В случае же дистанционного подрыва бомбы ситуация усложняется тем, что по «горячим следам» исполнители не задержаны, что значительно затрудняет их последующую поимку.

Подобно предыдущим терактам в Париже и Лондоне, теракт в Манчестере произошел на фоне разворачивающейся предвыборной гонки. Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала этот взрыв «ужасным терактом». Кроме того, сообщается, что из-за взрыва Мэй прервала свою избирательную кампанию, посвященную назначенным на 8 июня досрочным парламентским выборам.

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин также объявил о приостановке предвыборной кампании после взрыва в Манчестере, и заявил, что эти действия согласованы с Мэй: «Мы договорились приостановить избирательную кампанию до дальнейшего объявления, — заявил британский политик. — Я потрясен чудовищными событиями в Манчестере».

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Сегодня Мэй проведет экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, занимающегося проблемами терроризма. На заседании однозначно будет поднят вопрос об общем состоянии дел с терроризмом в Великобритании.

При этом и британское правительство, и COBRA находятся в неоднозначной ситуации — на протяжении последнего времени в стране и так уже действует «оранжевый», предпоследний уровень террористической угрозы. В силу этого какое-либо ужесточение подходов возможно лишь при переводе страны на последний, «красный» уровень угрозы, который до сих пор понимался как состояние длящегося теракта, во время которого еще не ликвидирована прямая, явная угроза в лице идентифицированных активных террористов.

Террористы становятся сильнее

Как показал теракт в Манчестере, террористы учатся на ошибках и слабостях сил правопорядка. Обычной практикой терактов в местах массового скопления людей было совершение их перед началом какого-либо мероприятия либо во время его проведения. Однако на сегодняшний день спецслужбы обычно достаточно бдительно подходят к вопросу контроля безопасности перед началом или во время проведения такого рода событий.

А вот во время окончания мероприятия контроль над объектом и людской массой часто бывает ослаблен. Психологически подразумевается, что в этот момент силы правопорядка уже снимают с себя часть ответственности за происходящее, а единый пул зрителей и поклонников вновь распадается на несвязанные группы людей. Однако, как показал вчерашний теракт, момент окончания массового мероприятия не менее опасен, чем остальные его фазы.

Пока еще рано говорить об организационных выводах. На текущий момент полиция Большого Манчестера призвала жителей и гостей города воздержаться от посещения его центральной части в связи с работами, которые проводят эксперты непосредственно на месте теракта и рядом с ним. Но, судя по всему, продолжающиеся в Соединенном Королевстве террористические акты вновь поднимают вопрос об эффективности антитеррористической системы, построенной в этой стране.