Полусгнивший труп мужчины с татуировками «для милых дам» найден в Петербурге
Санкт-Петербург, 23 мая. В подвале дома в Петербурге обнаружен полусгнивший труп мужчины с интригующими татуировками.
Как стало известно ФАН, накануне вечером правоохранителям Центрального района поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Жуковского в подвале обнаружен полусгнивший труп мужчины. Мужчина был босым, в синих джинсах и белом свитере. На вид мужчине от 40 до 60 лет, рост около 160-165 см, телосложение худощавое.
На теле умершего имелись многочисленные татуировки: в области живота — надпись «Дама — снимите пробу», на обеих руках кельтские узоры, на груди — патрон с прицелом и изображение дракона.
Рядом с трупом был обнаружен серый рюкзак с кофтой и двумя ремнями.