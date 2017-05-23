Полусгнивший труп мужчины с татуировками «для милых дам» найден в Петербурге

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Санкт-Петербург, 23 мая. В подвале дома в Петербурге обнаружен полусгнивший труп мужчины с интригующими татуировками.

Как стало известно ФАН, накануне вечером правоохранителям Центрального района поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Жуковского в подвале обнаружен полусгнивший труп мужчины. Мужчина был босым, в синих джинсах и белом свитере. На вид мужчине от 40 до 60 лет, рост около 160-165 см, телосложение худощавое.

На теле умершего имелись многочисленные татуировки: в области живота — надпись «Дама — снимите пробу», на обеих руках кельтские узоры, на груди — патрон с прицелом и изображение дракона.

Рядом с трупом был обнаружен серый рюкзак с кофтой и двумя ремнями.