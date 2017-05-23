Находившийся 45 лет в розыске экстремист арестован в Японии

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Токио, 23 мая. В Японии арестован Масааки Осака. Большую часть жизни он скрывался от полиции. 45 лет назад его объявили в розыск по делу об убийстве полицейского.

Сейчас арестованному 67 лет. Он отказывается сотрудничать со следствием и хранит молчание. Его личность будут устанавливать при помощи ДНК-теста. Об этом сегодня пишут местные СМИ.

Осака — боевик ультралевой экстремистской группировки «Тюкаку-ха» («Фракция ядра»). Его обнаружили во время обыска в одной из квартир жилого дома в Хиросиме.

По данным следствия, в ноябре 1971 года задержанный вместе с другими экстремистами участвовал в массовых беспорядках в Токио. В драке с полицией он бросил бутылку с зажигательной смесью и попал в сотрудника правоохранительных служб, что стало причиной смерти последнего.