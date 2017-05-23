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Общество
Путин поддержал Мэй и подтвердил готовность к совместной борьбе с терроризмом

Путин поддержал Мэй и подтвердил готовность к совместной борьбе с терроризмом

10:12  23 Мая 2017
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Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Манчестере

Москва, 23 мая. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими на стадионе Манчестера, сообщается на сайте Кремля.

«Решительно осуждаем это циничное, бесчеловечное преступление. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания», — подчеркнул глава государства.

Путин также выразил готовность к расширению антитеррористического сотрудничества между Россией и Великобританией. Президент России передал слова сочувствия и поддержки родственникам погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Манчестере

Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Манчестере

Отметим, что при взрыве на Manchester Arena погибли 22 человека. Теракт произошел во время концерта певицы Арианы Гранде. Более 50 пострадавших сейчас находится в больнице.

#путин #теракт #манчестер
Алексей Громов
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