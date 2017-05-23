Путин поддержал Мэй и подтвердил готовность к совместной борьбе с терроризмом

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Москва, 23 мая. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими на стадионе Манчестера, сообщается на сайте Кремля.

«Решительно осуждаем это циничное, бесчеловечное преступление. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания», — подчеркнул глава государства.

Путин также выразил готовность к расширению антитеррористического сотрудничества между Россией и Великобританией. Президент России передал слова сочувствия и поддержки родственникам погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Отметим, что при взрыве на Manchester Arena погибли 22 человека. Теракт произошел во время концерта певицы Арианы Гранде. Более 50 пострадавших сейчас находится в больнице.