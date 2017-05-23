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Технологии
Уникальная технология строительства «алтайского теплого дома» получила патент

Уникальная технология строительства «алтайского теплого дома» получила патент

10:17  23 Мая 2017
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Уникальная технология строительства «алтайского теплого дома» получила патент

Барнаул, 23 мая. Уникальную технологию строительства теплого дома, отличающегося прочностью и надежностью, запатентовали на Алтае. Ожидается, что строительство первого дома по новой технологии завершится в конце июня. 

Создателем уникальной технологии стал ООО НИЦ «КаспНИЦ». Технология, получившая название «Алтайский теплый дом», не имеет аналогов ни в России, ни в мире. 

Суть разработки заключается в том, что для сборки стен ограждающих конструкций используются откалиброванные доски двух размеров, которые крепятся между собой по новой технологии. Получившаяся конструкция будет особенно устойчива к силовым и сейсмическим нагрузкам, но при этом позволит снизить стоимость строительства, уточнили в Минэкономразвития края. 

В настоящий момент идет сборка первого «Алтайского теплого дома». Ожидается, что она завершится к концу июня. Создатели технологии намерены экспортировать ее в Казахстан. 

Владимир Багров
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