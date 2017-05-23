Юг Израиля подвергся ракетному обстрелу из Египта

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Израиль, 23 мая. С территории Синайского полуострова была пущена ракета по югу Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Информации о пострадавших нет. Сейчас подразделения ведут поиски обломков ракеты.

Обстрел совпал с визитом в Израиль президента США Дональда Трампа, который находился примерно в сотне километров севернее. Прошлый ракетный обстрел из Египта был в апреле, тогда Израиль на две недели закрыл сухопутную границу с соседней страной.

Отметим, что на приграничных территориях с Израилем действует группировка «Вилаят Синай», которая считается ответвлением запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.