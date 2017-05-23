Сирия: начиненный взрывчаткой автомобиль взорвали в Хомсе, есть жертвы

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Дамаск, 23 мая. Взрыв прогремел в городе Хомс в Сирии, в результате ЧП есть пострадавшие. Об этом заявил военный источник агентства Reuters. По уточненным данным, в квартале Аз-Захра рядом со зданием энергокомпании был взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль.

В эти минуты все обстоятельства и подробности произошедшего выясняются. Ранее стало известно о теракте в пригороде Дамаска, где террорист-смертник подорвал себя в машине на въезде на КПП в квартал Сейида-Зейнаб.