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Общество
Канатная дорога свяжет Воробьевы горы с «Лужниками» перед ЧМ-2018 по футболу

Канатная дорога свяжет Воробьевы горы с «Лужниками» перед ЧМ-2018 по футболу

10:05  23 Мая 2017
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Канатная дорога свяжет Воробьевы горы с «Лужниками» до ЧМ-2018 по футболу

Москва, 23 мая. Станцию канатной дороги возведут напротив столичного стадиона «Лужники». Об этом говорится на сайте мэра Москвы. 

Ожидается, что канатная дорога появится через год и станет связующим звеном между стадионом «Лужники» и Воробьевыми горами. Отмечается, что станция канатной дороги будет иметь аналогичное название, что и стадион — «Лужники», сообщает РИАМО.

Планируется, что канатная дорога заработает в преддверии первенства мира по футболу, которое пройдет в России в 2018 году. Длина дороги составит 737 метров.

Канатная дорога свяжет Воробьевы горы с «Лужниками» до ЧМ-2018 по футболу

Также отмечается, что станцию «Лужники» построят из отполированных стальных панелей и непробиваемого стекла. 

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. 

#футбол #москва #чм-2018 #лужники
Дана Балан
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