Лунную сумку Нила Армстронга продадут за 4 млн долларов

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Лондон, 23 мая. Организаторы аукциона Sotheby's по продаже сумки с первым образцом лунного грунта, которую доставил на Землю Нил Армстронг, собираются получить от ее продажи от двух до четырех миллионов долларов.

Торги назначены на 20 июля и пройдут в Нью-Йорке в годовщину посадки «Аполлона 11» на Луну.

В сообщении на сайте аукционного дома уточняется, что сумка содержит мелкие частицы грунта и следы лунной пыли. Именно в нее Армстронг собрал с пяти различных мест Луны 500 грамм небольших образцов породы, а также 12 объектов размером более сантиметра, пишет «Политэксперт».