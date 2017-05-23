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Весь мир
Лунную сумку Нила Армстронга продадут за 4 млн долларов

Лунную сумку Нила Армстронга продадут за 4 млн долларов

9:50  23 Мая 2017
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Лунную сумку Нила Армстронга продадут за 4 млн долларов

Лондон, 23 мая. Организаторы аукциона Sotheby's по продаже сумки с первым образцом лунного грунта, которую доставил на Землю Нил Армстронг, собираются получить от ее продажи от двух до четырех миллионов долларов.

Торги назначены на 20 июля и пройдут в Нью-Йорке в годовщину посадки «Аполлона 11» на Луну. 

В сообщении на сайте аукционного дома уточняется, что  сумка содержит мелкие частицы грунта и следы лунной пыли. Именно в нее Армстронг  собрал с пяти различных мест Луны 500 грамм небольших образцов породы, а также 12 объектов размером более сантиметра, пишет «Политэксперт».

Ярослава Замысловатова
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