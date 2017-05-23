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Политика
Окно Путина в Европу: французы приравняли поездку президента в Париж к политике Петра I

Окно Путина в Европу: французы приравняли поездку президента в Париж к политике Петра I

18:00  23 Мая 2017
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Окно Путина в Европу: французы приравняли поездку президента в Париж к политике Петра I

Париж, 23 мая. Французские СМИ увидели сходство между визитом в Париж президента РФ Владимира Путина и поездкой во Францию российского императора Петра I, которому в 1717 году удалось наладить отношения между двумя странами.

Как отмечает Liberation, новый французский лидер Эммануэль Макрон примет Путина в Версале 29 мая. Путин приедет во Францию к открытию выставки, посвященной 300-летию визита Петра I во Францию.

Окно Путина в Европу: французы приравняли поездку президента в Париж к политике Петра I

Истинные цели визита Путина в Париж состоят в возобновлении мирного диалога, пишет Liberation.

«Возобновить мирный диалог, заставить забыть о поддержке Марин Ле Пен и подозрениях во вмешательство в ход предвыборной кампании с помощью соцсетей, начать новую страницу в отношениях с Францией и ЕС после последних лет дипломатической изоляции», — цитирует французское издание RT.

#путин #париж #петр i #макрон
Катерина Михайлиди
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