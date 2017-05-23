ДНР: огнем ВСУ повреждены дома в Донецке, Горловке и окрестностях Ясиноватой

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Донецк, 23 мая. Не мене пяти домостроений повреждены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в Донецке, Горловке, окрестностях Ясиноватой и на юге ДНР, сообщили сегодня в оперативном командовании Донецкой народной республики.

В Киевском районе Донецка зафиксировано повреждение одноэтажного здания из-за обстрелов ВСУ. Два дома повреждены в горловском поселке Зайцево, один — в селе Коминтерново и один — в селе Яковлевка Ясиноватского района.

Как сообщалось ранее во вторник, ВСУ за прошедшие сутки 62 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв 19 населенных пунктов республики. В ход шли РСЗО, артиллерия, танки и минометы.