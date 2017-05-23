Сирия: в пригороде Дамаска взорвалась машина террориста-смертника

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Дамаск, 23 мая. В южном пригороде сирийской столицы взорвалась машина террориста-смертника. Инцидент произошел на въезде на КПП в квартал Сейида-Зейнаб, где проживают в основном мусульмане-шииты. Данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в службах безопасности Сирии.

«Причиной взрыва стал смертник в заминированной машине. Он подорвал себя на КПП на въезде в Сейида-Зейнаб. Пока о жертвах сказать что-либо сложно, но, скорее всего, есть и погибшие, и раненые», — цитирует агентства собеседника.

Кроме того, представителям правопорядка удалось задержать еще одну машину, в которой находился смертник. Автомобилю удалось проехать через КПП. Задержание произошло уже на территории квартала.