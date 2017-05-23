Горячую воду отключат в трех районах Петербурга

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Санкт-Петербург, 23 мая. Энергетики начали гидравлические испытания прочности и плотности тепловых сетей в Приморском, Красносельском и Фрунзенском районах города.

В Приморском районе будут испытывать магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети от приморской котельной, которая находится на улице Оптиков. Горячее водоснабжение на время отключат в 500 жилых домах, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК».

В Красносельском районе испытания пройдут от 2-й Красносельской котельной. Планируется отключить от горячего водоснабжения 137 жилых зданий на улицах Добровольцев, Народного Ополчения, Чекистов, Авангардной, а также на проспекте Ветеранов. Во Фрунзенском районе испытания сети начнутся от групповой котельной, расположенной на Малой Балканской, 39. В хону отключения попал один жилой дом.

Всего в межотопительном периоде будет проведено 261 гидравлическое испытание в 14 районах Петербурга. Будет выполнен планово-профилактический ремонт 278 энергетических источников и 217 центральных тепловых пунктов.