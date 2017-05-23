Петербург потратит 7,5 млн рублей на питание волонтеров во время Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 23 мая. Петербург потратит на питание волонтеров, обслуживающих Кубок конфедераций — 2017, более семи миллионов рублей.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, сюда входят и шатры, установленные для обедов, контейнеров и так далее. С учетом того, что волонтеров будет более восьми тысяч человек, это небольшие деньги, поскольку питание будет предоставляться на протяжении всех 20 дней.

Меню обедов и ланчей нельзя назвать разнообразным. Согласно расписанию, волонтеры получат птицу, тушеную в сметанном соусе с отварным рисом в масле, салат из свежих огурцов, сок объемом 200 миллилитров, два литра воды, 50 граммов шоколада, сдобную булочку и хлеб.