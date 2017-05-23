Отцовский комитет: Платить алименты в РФ обязан инициатор развода

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Москва, 23 мая. Выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка должен тот, кто стал инициатором развода. С таким предложением выступает межрегиональное движение «Отцовский комитет», пишет RT со ссылкой на главу движения Игоря Серебряного.

«Введение такой поправки положит конец практике, когда тысячи детей становятся разменной монетой в спорах между их родителями; положит конец произволу нечистоплотных матерей, которые шантажируют отцов разводом, зная, что суды с вероятностью 95% примут их сторону, невзирая ни на какие объективные обстоятельства», — цитирует его издание.

Предложение о внесении поправки в Семейный кодекс уже направлено в Госдуму и премьер- министру России Дмитрию Медведеву.