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Новороссия
Донбасс: под огонь ВСУ за сутки попали 19 населенных пунктов ДНР

Донбасс: под огонь ВСУ за сутки попали 19 населенных пунктов ДНР

9:29  23 Мая 2017
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Донбасс: под огонь ВСУ за сутки попали 19 населенных пунктов ДНР

Донецк, 23  мая. ВСУ за прошедшие сутки более 60 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением РСЗО, сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

По данным командования, украинские силовики за минувшие сутки 62 раза нарушили режим прекращения огня. При этом ВСУ применяли РСЗО, артиллерию, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

В общей сложности под огонь киевских войск попали 19 населенных пунктов ДНР.

#днр #всу #донбасс #новороссия
Олеся Волкова
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