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Происшествия
Труп мужчины в странной позе обнаружен в Ленобласти

Труп мужчины в странной позе обнаружен в Ленобласти

9:28  23 Мая 2017
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Труп мужчины в странной позе обнаружен в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 мая. Труп мужчины обнаружен во Всеволожском районе Ленобласти. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сообщение в полицию о происшествии поступило 22 мая.

Тело было обнаружено на скамейке на улице Быкова в поселке Павлово. Скончавшийся мужчина лежал головой и грудной клеткой на земле, а ноги находились на скамейке.

На вид мужчине 55-60 лет, славянской внешности, волосы седые, борода средней длины. Причины случившегося устанавливаются.

Катерина Михайлиди
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