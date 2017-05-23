В ожидании решения ОПЕК: цена на нефть откатилась от рекордных отметок

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Москва, 23 мая. В преддверии вердикта ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) по соглашению об уменьшении добычи нефтепродуктов, стоимость на нефть начала падать.

Отмечается, что нефть марки Brent стала дешевле на 0,43% и составила 53,64 долларов за бочку, а нефть марки WTI также снизилась в цене — на 0,41% и составила 50,92 долларов за баррель.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», 22 мая стоимость на нефть указанных марок дорожала на торгах. Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже увеличились до рекордной отметки и составили 54,11 долларов за бочку.