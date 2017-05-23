Минтруд составил рейтинг самых высоких и низких зарплат россиян

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Москва, 23 мая. Министерстве труда и социальной защиты составило рейтинг самых высоких и низких зарплат в России. По данным ведомства, в 2016 году больше всех зарабатывали граждане, занятые в финансовой отрасли, меньше всех — работники сельского хозяйства.

В России самый высокий уровень зарплаты за январь — декабрь 2016 года зафиксирован в финансовой деятельности. Здесь средняя зарплата составила 78 311 рублей. Самый низкий — в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (средняя зарплата — 21 445 рублей).

По информации Росстата, в 2016 году средняя зарплата в России составила 36 746 рублей, сообщает RT.