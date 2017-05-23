Полиция подтвердила гибель детей при теракте в Манчестере

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Лондон, 23 мая. Среди погибших в результате теракта в Манчестере есть дети. Об этом заявил представитель полиции Иэн Хопкинс.

«На данном этапе я не могу давать такие детали, но то, что я могу подтвердить — что среди умерших есть дети», — сообщил он в ходе пресс-конференции, пишет The Guardian.

По последним данным, число жертв атаки выросло до 22 человек. Ранее сообщалось о 19 погибших. Еще 59 раненых были экстренно доставлены в больницы.

Ранее стало известно, что ответственность за кровавую атаку в концертном комплексе Manchester Arena взяли на себя террористы запрещенной в России группировки "Исламское государство*".

Представители АТОР сообщили, что организованных российских туристов среди пострадавших нет.

* Организация запрещена на территории РФ.